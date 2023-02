Daniel Sousa: FC Porto de "orgulho ferido" e as "memórias especiais" no Estádio do Dragão

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na antevisão da deslocação ao Estádio do Dragão, onde no domingo volta a defrontar o FC Porto, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin agendado para as 20h30.

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, disse, este sábado, que antevê um jogo de "elevada dificuldade" frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, domingo, às 20h30, a contar para a jornada 22 da Liga Bwin. Daniel Sousa teceu rasgados elogias à formação de Sérgio Conceição, mostrando-se preocupado com a reação do campeão nacional à derrota a meio da semana, contra o Inter (1-0), em Milão, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

"O FC Porto vinha de uma campanha de 22 jogos sem perder, perdeu agora, e vai aparecer com o orgulho um pouco ferido. Vai ter um estádio a acarinhar a equipa, pois fez uma exibição que merece esse carinho também", começou por dizer. A juntar a este fator, Daniel Sousa acrescentou a dificuldade que será a de contrariar "um estilo de jogo bastante completo, e aquele que tem maior variabilidade de processos relativamente ao passado recente".

Este será o segundo jogo no Dragão, esta temporada, depois da derrota, por 2-0, para a Taça da Liga, encontro que, no seu entender, tem apenas como fator idêntico o número de lesionados com que o Gil Vicente se vai apresentar. Desta feita, o guarda-redes, Kritciuk (lesão), o defesa-direito, Carraça (emprestado pelo FC Porto), o médio, Vítor Carvalho (castigo) e o extremo, Ali Alipour (lesão).

Sobre mais um jogo numa casa que conhece bem, pois foi observador de André Villas-Boas, quando este se sagrou campeão nacional e europeu pelos dragões, Daniel Sousa não desvalorizou o passado, mas preferiu destacar o novo caminho que está a trilhar, como técnico principal, no clube da sua terra: "É óbvio que tenho muitas memórias especiais naquele estádio, em funções completamente diferentes. Agora quero é criar as minhas memórias especiais neste lado, apesar do orgulho grande que tenho por ter passado lá".

Por fim, questionado por O JOGO sobre a ansiedade dos adeptos angolanos em ver a jogar o conterrâneo, Depú, o jovem internacional contratado em janeiro ao Petro de Luanda, colocou alguma água na fervura, dizendo que "ainda vai estar algum tempo até estar disponível para o onze".