Daniel Sousa: "Estamos um pouco mais confortáveis, mas não totalmente"

Gil Vicente visita o Rio Ave no domingo (15h30), em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, garantiu, este sábado, na conferência de imprensa de antevisão da deslocação a Vila do Conde, para o jogo frente ao Rio Ave, a contar para a jornada 24 da Liga Bwin, amanhã, às 15h30, que não há "deslumbramentos" no plantel com o ciclo positivo que a equipa está a atravessar, com cinco jogos sem perder e em que alcançou três vitórias.

"Apesar de termos uma equipa com muita juventude, também há cá bastante experiência para eles perceberem os momentos do campeonato, o que é estar mais em cima ou mais em baixo. Trabalhar sobre vitórias é, obviamente, mais agradável, mas não vejo qualquer deslumbramento da nossa equipa. Aliás, esta semana trabalhámos sobre coisas que correram menos bem, quer no jogo com o Marítimo, como em jogos que estão para trás", disse o técnico.

Apesar de admitir o contexto mais favorável do que aquele em que encontrou a equipa, estando, agora, a 13 pontos acima da zona de descida, aproveitou para lembrar a valia do adversário e o seu bom momento, como são prova disso as duas vitórias seguidas em casa, o mesmo número das do Gil Vicente fora de portas.

"São dados - explicou Daniel Sousa - que demonstram que vai ser um jogo bastante equilibrado e difícil, contra uma equipa muito bem organizada, que já trabalha há algum tempo junta com o mesmo treinador, uma pessoa com um percurso bastante rico. Nós - concluiu - estamos um pouco mais confortáveis, mas não totalmente".