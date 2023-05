Daniel Sousa continua a ser aposta e já prepara nova época do Gil Vicente

Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente

Renovação ainda não foi formalizada, mas técnico tem liderado os dossiês de 2023/24

Daniel Sousa, que garantiu, na época de estreia como treinador principal, aos 38 anos, a permanência do Gil Vicente na I Liga, após ter assumido o cargo em novembro, já está a preparar, com o presidente e o diretor desportivo do clube de Barcelos, a próxima época.

Esse é um sinal de que o técnico que substituiu Ivo Vieira, que deixara a equipa em zona de descida, vai dar continuidade ao projeto, confirmando-se, assim, a informação avançada por O JOGO no mês passado, a dar conta do desejo da Direção em manter a aposta no barcelense. Falta apenas o carimbo oficial.