"Daniel Sousa? Conhecia-o, sabia que era adjunto do Villas-Boas..."

Rúben Fernandes, jogador do Gil Vicente

Em entrevista a O JOGO, Rúben Fernandes, capitão do Gil Vicente, fala de Daniel Sousa e Ricardo Soares. Trabalho do atual treinador não surpreendeu o defesa, que se prepara para rever ex-timoneiro

A temporada da euforia europeia só estabilizou com a chegada de Daniel Sousa.

A época do Gil começou atribulada. Foi o peso da estreia na UEFA?

-As pessoas pensavam que íamos ter uma época igual, mas não é assim. Cada época corre de maneira diferente. As coisas não estavam a correr bem no início, foram alteradas, e a partir daí crescemos.

Conhecia o Daniel Sousa, ou também foi ao Google pesquisar, como fez o Vítor Carvalho?

-Conhecia-o, sabia que era adjunto do Villas-Boas. Como trabalhava, não. Mas o trabalho é muito bom, estamos a evoluir muito com ele. Os anos que ele esteve com o Villas-Boas, em vários países, talvez tenham permitido um entrosamento mais fácil. Tem um conhecimento tático e técnico muito bom e quer sempre saber o que os jogadores sentem.

O próximo jogo é com o Estoril, um reencontro com Ricardo Soares...

-Vai ser bom. O míster agora está no Estoril e vamos lá para ganhar. O que ele fez cá no ano passado foi excelente, um feito histórico para o clube e para ele.