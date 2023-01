Daniel Sousa confiante: "Fran Navarro será convocado"

O treinador do Gil Vicente mostrou-se confiante na continuidade do goleador espanhol, Fran Navarro, dado, esta segunda-feira, como tendo um acordo fechado com o Celta de Vigo, da LaLiga (Espanha).

Questionado por O JOGO sobre se o vai convocar para a deslocação a Paços de Ferreira, jogo agendado para terça-feira, às 19h00, foi categórico: "O Fran será convocado".

Daniel Sousa, que confirmou que Gabriel Pereira, ex-Vilafranquense, como "substituto" de Lucas Cunha, que já não faz parte do plantel, falando de um jogador "acima da média da Segunda Liga", não quis, por outro lado, confirmar a chegada de Depu, ponta de lança angolano, que poderá colmatar a iminente saída de Fran Navarro. Já quanto a Roan Wilson, médio internacional costa-riquenho que jogou no Campeonato do Mundo do Catar, disse que, tal como Gabriel Pereira, trata-se de um jovem com "muito potencial", mas que pode ser utilizado já, tendo em conta a carência que o plantel tem "caso algo aconteça a Vítor Carvalho", o médio defensivo gilista.

Sobre o jogo em Paços, Daniel Sousa disse que o facto de o adversário ter mais dias de descanso, depois do jogo com o Benfica, quinta-feira, não terá interferência, justificando: "O Paços reforçou-se muito bem, com jogadores experientes que deram alguma serenidade ao processo de jogo. Mas as semanas demasiado longas sem competir também não são aquelas que os treinadores procuram". Recorde-se que o Gil Vicente realizou o último jogo no dia 22 de janeiro, na vitória, por 3-1, no terreno do Casa Pia.