Daniel Sousa alerta para o Santa Clara: "Como se fosse contra os grandes..."

Daniel Sousa quer que jogadores encarem o Santa Clara como equipa grande.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, disse esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da deslocação aos Açores, no sábado, a contar para a 31.ª jornada da I Liga, que quer a sua equipa a encarar o Santa Clara, último classificado da competição, como se fosse um grande: "Nos jogos contra os grandes essa concentração está sempre no máximo, mas contra equipas de nível semelhante há momentos em que as equipas desligam aqui ou acolá. Isso pode custar caro, tal como nos aconteceu contra o Portimonense e o Estoril. Agora temos de ter um estado de alerta como se fosse um jogo contra uma equipa do topo da tabela".

O técnico afirmou, ainda, que espera resolver esta semana a questão da permanência, com uma vitória no arquipélago: "Desde que cheguei disse que o objetivo era a permanência e que em momento algum podíamos olhar para outras coisas. Houve uma fase em que os nossos resultados não nos permitiram acompanhar as equipas que foram subindo na tabela, daí estarmos nesta posição. É importante resolvermos já essa questão, até porque, tendo a permanência alcançada, podemos começar a pensar noutras situações de jogo e até ver jogadores que não têm tantos minutos", concluiu.