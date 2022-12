Daniel Sousa: "Espero a equipa que vinha de um registo muito forte"

Declarações do treinador do Gil Vicente, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Santa Clara, marcado para esta quinta-feira (17h00) e referente à jornada 14 da Liga Bwin.

O treinador do Gil Vicente, Daniel Sousa, reconheceu a ansiedade daquela que será a sua estreia na Liga Bwin, depois de três jogos para a Taça da Liga, em que caiu, apenas, contra o campeão nacional, no Dragão, depois de um empate, contra o Covilhã, e duas vitórias, frente a Nacional e Portimonense. Quinta-feira, às 17h00, o adversário da 14ª jornada será o Santa Clara, 14.º classificado, a apenas quatro pontos da equipa de Barcelos, atual antepenúltima da tabela:

"Estamos ansiosos, no bom sentido, para começar a competir. Temos o grupo motivado, que quer entrar em campo e jogar estes jogos oficiais, porque estas paragens são muito longas".

Dizendo que avaliou, sobretudo, a versão da conjunto açoriano no campeonato, onde não perde há quatro jogos, somando duas vitórias e dois empates, e desvalorizando a fraca prestação na Taça da Liga, o técnico atirou, em jeito de aviso:

"Espero a equipa que vinha de um registo muito forte no campeonato. Não fez uma Taça da Liga tão forte, o mister Mário Silva terá aproveitado para testar outras coisas e rodar jogadores, mas o que analisámos foram os quatro jogos no campeonato, muito positivo para eles e vamos, de certeza, encontrar dificuldades".

Já sobre o mercado, reafirmou estar "contente com o grupo de trabalho" e que qualquer alteração no plantel será "cirúrgica", concluiu