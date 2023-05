Daniel Sousa, a continuidade no Gil e Tomás Araújo: "Miúdo muito perspicaz"

Declarações de Daniel Sousa, treinador do Gil Vicente, na antevisão ao jogo de Guimarães, marcado para as 15h30 de domingo.

Jogo com o Vitória: "Ainda que já estejam as coisas definidas para aquilo que eram os nossos objetivos, para o Vitória não a mesma coisa ficar em quinto ou em sexto. Por isso acredito que vai haver uma carga de exigência e atenção acrescida porque ainda há objetivos a cumprir, quer pela nossa parte, quer pela parte do Vitória. Nós ainda temos algumas coisas definidas como sendo objetivo, não em termos de posições classificativas, mas em termos de jogo e em termos de pontuação que pretendemos no final da época. São coisas que vão sendo definidas, reformuladas consoantes as coisas vão acontecendo. E o nosso objetivo é ganhar estes dois jogos e partimos para este jogo com essa ambição. É o último jogo em casa do Vitória, de certeza que vão acarinhar a equipa, vai ser uma casa cheia. Ou seja, há todo um contexto de dificuldade que temos que ter em consideração."

Dificuldades: "[O Vitória] Tem uma organização bastante interessante com aquela linha de cinco que tem feito desde sempre. E já nos apresentou aqui algumas dificuldades sobretudo pela qualidade que tem no meio-campo. Vai ser o confronto de duas ideias parecidas, formas diferentes de montar as coisas, mas um conjunto de princípios que se assemelham. Vai ser um confronto interessante de se seguir."

Próxima época: "Mesmo quando os objetivos já estão alcançados é muito importante não abandonar aquilo que ainda não acabou. A forma como se acaba é muito importante. É muito importante acabar bem, é importante dar uma boa imagem, dá imagem daquilo que fomos, porque essa imagem também fica na retina dos adeptos que também é muito importante para nós. É importante manter esse registos nestes últimos jogos independentemente do que se possa fazer com alterações porque há coisas que se podem pensar para o futuro a médio e longo prazo."

Continuidade de Daniel Sousa: "Qualquer que seja o caminho, eu e qualquer outra pessoa estará só de passagem naquilo que é uma instituição muito maior que qualquer pessoa. Por isso eu tenho a responsabilidade de preparar o futuro. Não estou a dizer nem que sim nem que não."

Se começar de início a performance do Gil pode ser melhor: "Acredito no meu trabalho e no que consigo fazer como treinador. Acredito nos jogadores como artistas e no treinador que orienta um processo."

Tomás Araújo cedido pelo Benfica: "Tem qualidade. O Tomás tem mostrado qualidade. Há coisas que pode e vai seguramente evoluir. É um miúdo muito perspicaz e inteligente na forma como aborda as coisas. E como entende as mensagens que lhe são transmitidas. Tem uma margem de progressão enorme."