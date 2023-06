Contratação de Thomas Luciano fechada pelo Gil Vicente

Defesa brasileiro do Grémio vai lutar com Zé Carlos pela titularidade na direita. Negócio feito com partilha de passe.

Gil Vicente e Grémio, do Brasil, fecharam o acordo para a transferência de Thomas Luciano para Barcelos. O lateral direito, 21 anos, chegará ao Minho a tempo do início da pré-temporada, a 3 de julho, confirmando-se a notícia de O JOGO de que o negócio entre as partes contempla a partilha de passe, a exemplo de reforços anteriores do clube gilista. Como aconteceu, por exemplo, com Fran Navarro, quando foi contratado, há dois anos, ao Valência, ficando os espanhóis com metade do passe. Thomas Luciano fez a formação no Grémio, tendo somado, na época passada, oito jogos no Brasileirão.

Esta contratação "fecha" a ala direita dos galos, com o brasileiro a preencher a vaga de Carraça, que terminou o empréstimo do FC Porto, e a juntar-se a Zé Carlos. Este último, que esteve cedido pelo Braga, assinará agora em definitivo pelo Gil Vicente.