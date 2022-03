ENTREVISTA - Na jornada 24, o Gil Vicente visitava o líder FC Porto cheio de confiança, com uma inédita sequência de oito jogos sem perder para o campeonato, até que Vítor Carvalho foi expulso... aos dois minutos.

Expulso cedo, o médio ficou "desapontado". O ponto conquistado não o surpreendeu, deixando-o aliviado.

O que sentiu quando foi expulso no Dragão, logo aos dois minutos?

-Fiquei muito chateado. Vi as imagens algumas vezes para poder tirar uma conclusão sobre o lance da falta, mas saí muito chateado e isso vê-se na televisão. Todo a gente quer jogar contra as equipas grandes, porque o campeonato dos grandes é à parte e são esses jogos que todos veem. Quando somos miúdos sonhamos em estar lá dentro, ainda para mais no Estádio do Dragão, casa do líder do campeonato. Fiquei muito desapontado...

Depois de ver as imagens, a que conclusão chegou?

-Continuo a achar que não deveria ter sido expulso, porque não procuro o contacto. Pelo contrário, eu saio do contacto, mas há quem diga que o Evanilson estava em direção ao golo. Enfim, são opiniões.

E sentiu-se aliviado no final com o empate?

-Claro, porque a responsabilidade de uma expulsão é muito grande. Deixar a equipa com dez jogadores logo no início... Se saíssemos dali com uma derrota seria muito pior. Mas não me responsabilizaria, porque entrei para fazer o melhor. São coisas que acontecem.

Houve alguma surpresa pela forma como a equipa jogou, com menos um aquele tempo todo na casa do líder do campeonato?

-Não fiquei surpreendido, porque conheço as enormes capacidades que o grupo tem, nomeadamente as técnicas, táticas e de superação.