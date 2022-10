Construção dos novos campos de treino do Gil Vicente dentro de 15 dias

O projecto contempla dois campos, um de relva sintética e outro de natural e uma bancada destinada ao público e ficará situada na zona norte do Estádio Cidade de Barcelos.

Obra há muito prometida, os novos campos de treino do Gil Vicente vão começar a ser construídos nos próximos dias, "no máximo 15 dias", anunciou o presidente da Câmara de Barcelos, Mário Constantino, no acto de assinatura do auto de consignação da empreitada avaliada em 2,3 milhões de euros.

"Demos o passo que faltava para o início da 2ª fase do Complexo Desportivo de Barcelos", atirou o autarca. Já o presidente do clube, Francisco Dias da Silva, agradeceu ao Município e não escondeu o contentamento: "Estou muito feliz. Há muito tempo que ambicionávamos que este projeto se concretizasse, porque além de ser importante para o desenvolvimento desportivo do Gil Vicente, também é igualmente importante para a cidade e concelho", referiu.