Declarações de Pedrinho, jogador do Gil Vicente, à Sport TV, após o empate 1-1 com o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.

Análise: "Acho que foi um teste, nunca tinha acontecido algo semelhante esta época, foi como se começássemos com menos um. Foi um teste para o que realmente queremos até ao final da época. Temos de estar muito orgulhosos. Senti um orgulho enorme no que fizemos aqui, com este ambiente, contra o líder do campeonato, tivemos uma superação incrível, temos de estar muito felizes com o que fizemos, estamos todos de parabéns. Este ponto foi como uma vitória."

Confusão ao intervalo: "Não vou falar sobre isso. É desnecessário, as pessoas sabem o que se pessoas, cada um que tire as suas ilações para o melhor do futebol português. Acho que é o que deve acontecer."