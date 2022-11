"Como se pára este Benfica? É pergunta para um milhão de dólares, mas queremos ser os primeiros"

Carlos Cunha, treinador do Gil Vicente, fez a antevisão ao jogo com o Benfica, agendado para as 18h00 de domingo.

O treinador Gil Vicente, Carlos Cunha, não atira a toalha ao chão e acredita que pode surpreender o líder da Liga Bwin, no domingo, na deslocação ao Estádio da Luz, em jogo da 13.ª jornada, apesar de reconhecer as enormes dificuldades que vai encontrar: "Como se pára este Benfica? É uma pergunta para um milhão de dólares. Mas queremos ser os primeiros a fazê-lo, sem, no entanto, estacionar o autocarro. Vamos estacioná-lo no estádio, sim, mas não no relvado. Para tal, terá de ser um dia infeliz para o nosso adversário e feliz para nós e aí o David ganhará contra Golias".

Questionado sobre o facto de a equipa de Barcelos ter vencido nas duas últimas deslocação à Luz poder ser um fator de motivação para a sua equipa, seguindo a máxima de que não há duas sem três, Carlos Cunha alertou para os contextos díspares de ambas as formações, assumindo com clareza: "Temos de ser realistas. Perante o atual contexto, isso é só um valor estatístico. O atual Benfica ainda não perdeu e só empatou contra equipas estrangeiras, mas, também, não ganhou ao Caldas, que é da Liga 3. Portanto, não vamos abdicar de valorizar o jogo e tentar conquistar pontos", porque, argumentou, "não há nada melhor do que ir para uma paragem do campeonato com a conquista de pontos, revertendo a nossa situação", de cinco derrotas consecutivas para a Liga.

Questionado, por outro lado, se se sente pressionado perante as duas derrotas nos jogos em que assumiu a liderança da equipa, para o lugar de Ivo Vieira, e tendo em conta a paragem para o Mundial que poderá levar a nova mudança na equipa técnica, não se mostrou preocupado: "Não nos sentimos nada pressionados. O facto de o adversário estar num momento tão forte até nos retira pressão e motiva-nos a, como disse, sermos os primeiros a ir lá vencer".