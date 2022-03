Com o golo frente ao Marítimo, Samuel Lino entrou na história do Gil Vicente

Brasileiro, de 22 anos, é o primeiro gilista a marcar 11 golos em duas épocas seguidas.

Depois do acordo fechado com o Atlético de Madrid, em janeiro, Samuel Lino não relaxou e continua a querer deixar marca na história do clube. E já o conseguiu no domingo, com o golo contra o Marítimo: o jogador de 22 anos, que mantém uma acesa disputa de goleadores com o colega de equipa, Fran Navarro, tendo menos dois tentos que o espanhol, é o primeiro a marcar 11 golos em duas épocas consecutivas, quando ainda faltam sete jornadas para o final desta temporada.

Além da capacidade de concretização, o brasileiro, que marcou 24 golos nas três épocas, melhorou noutras vertentes, como o último passe, somando cinco assistências.

Entretanto, noutro âmbito, destaque, apesar do empate caseiro, para a onda de entusiasmo gilista, com os adeptos a responderem ao apelo lançado por Ricardo Soares, proporcionando a melhor casa da época. Foram 7216 as presenças nas bancadas, superando as cerca de 5000 frente ao Estoril.