"Claro que Fran Navarro pode atingir esses níveis, os clubes grandes"

Mario González, espanhol do Braga, emprestado ao OH Leuven, da Bélgica, falou sobre o compatriota Fran Navarro, que está no topo dos melhores marcadores da Liga Bwin.

Fran Navarro, avançado espanhol de 24 anos, além de ter batido o recorde de melhor marcador de sempre do Gil Vicente na temporada passada - com 16 golos e logo na época de estreia em solo nacional -, tem mantido o registo goleador em 2022/23, mas com mais eficácia até.

Atualmente, já soma oito golos marcados, quando, em igual período de 2021/22, tinha contabilizado apenas cinco. Depois de, no ano passado, ter pulverizado os registos alcançados pelos compatriotas, Toni Martínez (FC Porto) e de Mário González (Braga/Tondela).

Com a melhor performance de estreia no campeonato português, o gilista, seduzido na pré-época por Sporting e por clubes do estrangeiro, não se desconcentrou, mantendo o mesmo profissionalismo e veia goleadora. Quem o diz é, precisamente, Mário González, avançado emprestado pelo Braga ao OH Leuven (Bélgica), em exclusivo a O JOGO.

"O Navarro já no ano passado fez coisas muito boas. E este ano começou também muito bem. Está a seguir a linha do ano passado, marcando golos muito bons e importantes. Tem que seguir assim. Conheço-o um bocadinho. Enfrentámo-nos na época em que eu estava no Villarreal (B) e ele no Valência (B). E ele já era muito trabalhador. Dá tudo dentro de campo e dá muito trabalho à linha defensiva adversária", começou por dizer o avançado que não se conteve nos elogios. "É um jogador terrível, porque está sempre em movimento, faz muitas ruturas. É difícil de marcar. Não são só os golos que faz, mas o trabalho que provoca à outra equipa. É um avançado que tem muita qualidade", atirou.

Questionado sobre o confronto com o Braga, em Barcelos, no domingo, e se Fran Navarro tem nível para jogar num dos grandes do futebol português, González foi claro: "De certeza que o Braga vai tentar anular o Navarro. É o melhor jogador do Gil Vicente, o que pode fazer a diferença. E sim, claro que pode atingir esses níveis, os clubes grandes. O Braga já é um clube grande", concluiu.