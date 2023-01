Declarações de Daniel Sousa após o Boavista-Gil Vicente (1-0) da 15ª jornada da Liga Bwin

Rotinas: "Já vínhamos preparados para a dificuldade que é jogar no Estádio do Bessa, contra um adversário que apresenta rotinas bem definidas, que até são fáceis de identificar, mas sempre difíceis de serem contrariadas. Entrámos bem. Faltou-nos alguma definição dentro do último terço, mas controlámos o jogo e não concedemos grandes oportunidades na primeira parte. Das poucas vezes em que o Boavista foi à nossa área, acabou por fazer o golo, numa situação de bola parada."

Emoção: "Na segunda parte, entrámos um bocadinho instáveis e não tivemos aquele controlo do primeiro tempo em termos de posse e circulação de bola, algo que nos gerou algumas dificuldades nos contra-ataques e nas bolas longas. A reta final foi mais emotiva, já que estávamos à procura do golo. Por vezes, houve pouco discernimento, o que é normal."

Progressão: "Não era o resultado que queríamos, obviamente. Isso tem sempre algum peso, mas o comportamento [da equipa] em campo é inexcedível e deixa margem para a progressão que queremos e seguramente vamos continuar a ter. Não tenho dúvidas de que vamos sair desta situação. Tenho mesmo muita confiança naquilo que eles estão a apresentar.

Sinal: "A primeira parte foi um sinal forte. Chegar ao Bessa e ter este controlo não é um hábito dos adversários, mas só o tivemos porque queremos sair desta situação. É óbvio que, durante os 90 minutos, precisamos de ter outra estabilidade e é isso que procuramos".