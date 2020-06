Cautelas do Gil Vicente têm uma base histórica

Mário Nunes avisou e, de facto, houve oito épocas em que 33 ou mais pontos não deram salvação.

"O nosso trabalho pela permanência ainda não acabou." O aviso foi de Mário Nunes, treinador adjunto do Gil Vicente, no final da vitória sobre o Aves que permitiu aos gilistas somar 33 pontos. A posição na tabela dá "algum conforto", mas a equipa técnica, com a experiência de Vítor Oliveira a comandar, não quer que os jogadores percam o foco nesta reta final da prova, para não comprometer a permanência nesta época de regresso à I Liga.

Os dados estatísticos mostram que as cautelas dos técnicos têm razão de ser. Com um campeonato a 18 equipas - e as vitórias a valer três pontos -, são oito os campeonatos que terminaram com emblemas a descer de divisão com 33 ou mais pontos somados. Em 1995/96, Felgueiras e Campomaiorense desceram com os mesmos pontos que o Gil tem somados por esta altura, os mesmos que condenaram o Espinho na época seguinte, o Beira-Mar em 1998/99 e o Rio Ave e o V. Setúbal em 1999/2000.

No entanto, os alertas maiores sobre a tranquilidade pontual surgem no início do segundo milénio. O expoente é a temporada 2002/03, que contou com a despromoção do Varzim, apesar dos 36 pontos, e do Santa Clara, com 35 (o V. Setúbal também desceu nessa altura, com 31 pontos). Na temporada que se seguiu, o Alverca caiu à II Liga com 35 pontos. Com 34 pontos desceu o Moreirense (2004/05) e Rio Ave e V. Guimarães (ambos em 2005/06).

Contas feitas, para a tranquilidade fora destes números, o Gil Vicente precisa de mais quatro pontos. Mas como a história, e a estatística, está constantemente a ser escrita, com o "cuidado e prudência" lançado pelo adjunto de Vítor Oliveira, o melhor é não parar pontuar até ao fim da prova.