Carlos Cunha pede "paciência" aos adeptos do Gil Vicente: "Continuem a ajudar-nos"

Treinador da equipa minhota elogiou trabalho de Armando Evangelista no Arouca, que defronta esta terça-feira, no Estádio Cidade de Barcelos, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Carlos Cunha, o treinador dos sub-23 do Gil Vicente que sucedeu a Ivo Vieira no comando técnico da equipa principal, e estreou-se com uma derrota, em casa, diante do Portimonense, fez esta segunda-feira, a antevisão da receção, amanhã, ao Arouca, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.

"A Taça de Portugal é uma prova com características especiais. Só um pode sair vencedor daqui, nem que seja nos penáltis. Na Taça não dá para jogar para o empate. E, aí, é uma ligeira vantagem que temos, jogarmos em nossa casa, com os nossos adeptos e mesmo que seja nas grandes penalidades o jogo vai ter de ser decidido em Barcelos."



Apoio dos gilistas

"Os nossos adeptos foram extraordinários contra o Portimonense. Eles sentem o momento da equipa, em vez de assobiar, ajudam-nos. São mesmo o nosso 12º jogador, vão jogar connosco. Quero pedir-lhes que continuem a apoiar e a acreditar nesta equipa. E que tenham paciência."

Elogios ao trabalho de Armando Evangelista

"Sabemos que vamos ter um ter adversário que atravessa um excelente momento, vem de uma vitória fora de casa [em Vizela]. Aliás, fora só perdeu no Estádio da Luz. Acho que o trabalho do Armando Evangelista não tem tido o devido reconhecimento durante estes três anos."