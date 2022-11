Carlos Cunha é a solução para a saída de Ivo Vieira

Redação com Lusa

Carlos Cunha promovido dos sub-23 ao comando técnico do Gil Vicente

O treinador Carlos Cunha transita dos sub-23 e vai assumir o comando técnico do Gil Vicente informou o clube, que confirmou a "cessação de contrato" com Ivo Vieira.

Depois de ao final da tarde, fonte do emblema Barcelense ter confirmado à agência Lusa a saída de Ivo Vieira, o clube oficializou, ao início de noite, o rompimento do vínculo que ligava ambas as partes desde o início da temporada e confirmou o novo treinador.

"O cargo de treinador principal será agora assumido por Carlos Cunha, que transita da equipa sub-23 para a equipa sénior", refere o clube em comunicado.

O emblema minhoto agradeceu "o trabalho desenvolvido" por Ivo Vieira, e desejou "votos de sucesso para o seu futuro profissional", apontado já um sucessor para o comando técnico.

Ivo Vieira, de 46 anos, que no arranque desta época tinha sucedido a Ricardo Soares, que rumou aos egípcios do Al-Ahly, deixa comando da equipa minhota, numa decisão precipitada pela recente série de maus resultados.

O Gil Vicente não vence, para o campeonato, há cinco jogos consecutivos, sendo que nos últimos quatro averbou apenas derrotas.

O treinador sai de Barcelos com a equipa no 15.º lugar da classificação, com apenas nove pontos somados em 11 jornadas.

O novo técnico Carlos Cunha estará no banco na partida desta sexta-feira, na receção ao Portimonense, da ronda da 12 da I Liga.