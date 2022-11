Carlos Cunha após derrota com o Benfica: "Não vou dizer que fomos competentes..."

Carlos Cunha, treinador do Gil Vicente

Redação com Lusa

Declarações de Carlos Cunha, treinador gilista, após o Benfica-Gil Vicente (3-1), partida relativa à 13.ª jornada da Liga Bwin.

Derrota: "Poderíamos ter sustentado a nossa exibição com outro resultado. A nossa equipa lutou pelos pontos. Fizemos um bom jogo. Vamos continuar a trabalhar. A resposta que a equipa deu dá-nos a garantia que estamos a fazer um bom trabalho".

Pausa para o Mundial: "Esta paragem é conveniente. Estamos numa situação complicada. Os resultados dizem isso. Vamos agora melhorar os índices de confiança. Não vou dizer que fomos competentes, mas mostrámos que a equipa vale mais que os pontos que tem na tabela. Vamos aproveitar para nos recompormos".

​​​​​​​Quinta derrota consecutiva: "Somos treinadores, sou funcionário do clube. Sabíamos que o contexto era complicado. Os jogadores do Gil Vicente não deixaram de ser bons jogadores de uma semana para a outra. Sabemos que temos de inverter isto. Carlos Cunha vai continuar a ser treinador do Gil Vicente, sendo treinador da equipa principal ou não".