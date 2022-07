Campos de treino do Gil Vicente vão custar 2,3 milhões de euros

Francisco Dias da Silva, presidente do Gil Vicente

Câmara já adjudicou a segunda fase do Complexo Desportivo.

Depois de um longo processo, com avanços e recuos, parece que desta é mesmo de vez: a Câmara já adjudicou a segunda fase do Complexo Desportivo Cidade de Barcelos, que inclui dois campos de treino, um de relva natural e outra sintética, de apoio à equipa sénior, mas, sobretudo, destinada à formação, que conta com cerca de 300 atletas. O custo será de 2,3 milhões de euros e o prazo de execução é de um ano.

Esta era uma velha reivindicação do clube, e disso mesmo deu conta o presidente, Francisco Dias da Silva, quando, em maio, a equipa foi recebida nos Paços do Concelho, como homenagem pelo feito alcançado com a qualificação para a Conference League.