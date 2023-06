Campelos oficializado no Gil Vicente: "Vamos jogar para ganhar em qualquer campo"

Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente

Treinador foi apresentado esta manhã nos gilistas.

Vítor Campelos, ex-treinador do Chaves, foi oficializado esta sexta-feira como novo técnico do Gil Vicente, sucedendo a Daniel Sousa. O técnico vimaranense de 48 anos apresentou-se com um discurso ambicioso.

"Vamos jogar para ganhar contra qualquer adversário e em qualquer campo", referiu. Acrescentando que, apesar das várias saídas do onze base da equipa, acredita que a estrutura irá contratar reforços à altura dos que saíram, para, dessa forma, atingir o principal objetivo: "Atingir a permanência o mais rápido possível e ficar nos lugares mais acima da tabela".

Já o presidente Francisco Dias adiantou que o contrato com Campelos será de apenas uma época, mas por decisão do técnico: "Por mim era o treinador ideal para ficar mais anos", confessou.