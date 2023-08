Campelos não acredita em fragilidades do Vitória: "Apesar de ter saído o Moreno..."

Gil Vicente desloca-se ao terreno do V. Guimarães na segunda jornada da I Liga.

O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, disse esta sexta-feira, na conferência de antevisão do jogo da jornada 2 da I Liga, sábado às 15h30, em Guimarães, não acreditar num adversário fragilizado pela saída prematura do treinador principal.

Questionado por O JOGO, atirou: "O Vitória trocou poucos jogadores, apesar de ter saído o Moreno, o resto da equipa técnica continuou. Espero encontrar muito daquilo que foi feito nos últimos jogos" por parte do Vitória. Lembrando, por outro lado, que a equipa irá encontrar uma "massa adepta fervorosa", aproveitou para apelar à presença em peso dos adeptos gilistas: "Ter o apoio deles na bancada será sempre muito importante para nós, em todos os jogos, principalmente neste ano que será coroado com o centenário do clube", acrescentou.

Campelos afastou, ainda, qualquer deslumbramento por parte dos jogadores, com a vitória gorda contra o Portimonense (5-0), defendendo liderar um grupo de trabalho "responsável", bem como dele próprio, por ter igualado um recorde com 17 anos, o da maior goleada de sempre da história do Gil Vicente: "É sempre bom bater recordes, quando são positivos, mas o jogo, que foi fantástico para nós, só valeu três pontos. Isto vai ser uma maratona", concluiu.

Nota ainda para o facto de os bilhetes para a receção ao Benfica (26 de agosto, 20h30), da terceira jornada, estarem esgotados. A venda iniciou na manhã de ontem e os ingressos esgotaram em menos de 24 horas.