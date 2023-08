Campelos antes da estreia na I Liga: "Entrar em todos os jogos para ganhar"

Vítor Campelos de crista levantada antes da estreia do Gil Vicente na I Liga.

O treinador do Gil Vicente, Vítor Campelos, mostrou total confiança nas capacidades da sua equipa técnica e do plantel que tem ao dispor, dando uma garantia aos adeptos, na véspera do primeiro jogo da I Liga, sábado, às 15h30, em Barcelos, contra o Portimonense: "O que posso garantir é que em todos os jogos, independentemente do adversário, vamos procurar ganhar. Vamos deixar tudo dentro do campo, para tentar chegar à vitória e conquistar os pontos necessários para consolidar o Gil Vicente o mais rapidamente possível na I Liga e, depois, pensar noutros voos".

Reconhecendo que o adversário tem "vantagem" por manter o mesmo treinador há vários anos, disse, por outro lado, que confia totalmente no substituto de Murilo, que está afastado do jogo por lesão.

Noutro âmbito, Campelos defendeu que o mercado deveria fechar antes dos campeonatos iniciarem e fez uma promessa aos adeptos, em jeito de pedido de desculpas por não ter havido jogo de apresentação aos sócios: "Quando cheguei estavam os jogos todos marcados, mas prometo que, se continuar na próxima época, vou ter isso em atenção para não voltar a acontecer", concluiu.