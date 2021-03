Câmara de Barcelos investe 2,3 ME em campos de treino anexos ao estádio

Executivo de Miguel Costa Gomes justifica investimento com necessidade de criar melhores condições para prática desportiva dos escalões de formação do clube da Liga NOS

A Câmara de Barcelos vai construir dois campos de treinos junto ao estádio municipal, num investimento superior a 2,3 milhões de euros, totalmente suportado pelo município, foi esta sexta-feira anunciado pelo executivo.

Em comunicado, a Câmara, liderada pelo presidente Miguel Costa Gomes, refere que o processo de concurso público está em fase de conclusão, estando a adjudicação do projeto prevista "para breve" prazo.

A Câmara de Barcelos justifica o investimento com a necessidade de criar as melhores condições para a prática desportiva, em especial para os escalões da formação, e com as carências existentes de espaços disponíveis no concelho.

Os campos de treino ficarão localizados a norte do Estádio Cidade de Barcelos, numa área de terreno ainda a intervir, que é propriedade do município, com uma área de cerca de 25 mil metros quadrados.

Num dos campos de treino, será colocado um relvado natural e no outro será sintético. A empreitada implica também a construção de uma bancada com cinco filas de espetadores.

"Com esta obra, dá-se passos significativos para a futura Cidade Desportiva de Barcelos e abre-se a porta à possibilidade de libertação das instalações do Estádio Adelino Ribeiro Novo, atualmente com poucas condições para a prática desportiva", lê-se no comunicado do executivo.