Boselli posa com irmão após conquista do Mundial sub-20: "Que orgulho!"

Juan Manuel Boselli, extremo do Gil Vicente, recorreu esta segunda-feira às redes sociais para mostrar orgulho no irmão Sebastián, central que aos 19 anos celebrou a conquista do Mundial sub-20 por parte do Uruguai.

"Com um campeão do Mundo!!! Que orgulho", escreveu numa publicação do Instagram, em que surge junto do irmão e acompanhado pelo troféu da prova.

Sebastián Boselli representa os compatriotas do Defensor Sporting, clube que também formou o irmão, tendo feito a estreia pela equipa principal em 2022. No Mundial sub-20, foi titular indiscutível pelo Uruguai, figurando em todos os jogos da seleção no torneio.

