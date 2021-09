Bilhetes para o Gil Vicente-FC Porto oscilam entre 15 e 45 euros

Ingressos podem ser adquiridos esta quinta-feira. Sócios têm prioridade

Os sócios do Gil Vicente, com quota do mês de setembro em dia, terão prioridade na aquisição dos bilhetes para o Gil Vicente-FC Porto, da jornada 7 da Liga Bwin, agendado para dia 24 de setembro, às 21h15.

Segundo nota do clube, os ingressos já podem ser adquiridos esta quinta-feira, dia 16, nas bilheteiras do Estádio Cidade de Barcelos, terminando na segunda-feira, dia 20. No dia seguinte, será a vez do público geral, mediante o que sobrar de ingressos, tendo em conta que a lotação do recinto será limitada a 50%, ou seja, cerca de seis mil espetadores.

Os preços variam entre os 15 euros (sócio sem lugar anual) e os 45 euros (público geral).