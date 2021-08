Bilhetes esgotados para o Gil Vicente-Benfica

Esgotaram os 4000 ingressos permitidos pela DGS

O Gil Vicente acabou de confirmar, esta sexta-feira, que os bilhetes para o jogo com o Benfica, amanhã às 18H00, em Barcelos, esgotaram.

Depois de meia casa na primeira jornada, na receção ao Boavista (vitória por 3-0), o Cidade de Barcelos esgotou os 4000 ingressos permitidos pela DGS, no âmbito do atual contexto pandémico, atingindo dessa forma, um terço da capacidade total do estádio.