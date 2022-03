Bilhetes esgotados em Barcelos para deslocação a Braga

Serão cerca de 600 os adeptos gilistas que ocuparão os autocarros disponibilizados pelo clube

Estão esgotados os bilhetes disponibilizados no Estádio Cidade de Barcelos para os adeptos do Gil Vicente, relativamente à deslocação a Braga, partida de domingo à noite e válida para a 26ª jornada da Liga Bwin.

Serão cerca de 600 os adeptos gilistas que ocuparão os autocarros disponibilizados pelo clube. O clube informou, no entanto, que quem queira assistir ao encontro ainda pode adquirir o ingresso na bilheteira do Municipal de Braga, pelo valor de 10 euros.

Recorde-se que este dérbi do Minho será dos mais interessantes de sempre, com o Braga no quarto lugar, a apenas quatro pontos do Gil Vicente, que, por outro lado, está a nove pontos do sexto classificado, o também vizinho, V. Guimarães.