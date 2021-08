"Benfica? Vamos tentar impor o nosso futebol, o nosso ritmo"

Vítor Carvalho, à esquerda, com a camisola do Gil Vicente

Vítor Carvalho tem estado em destaque no bom arranque da equipa de Ricardo Soares na Liga Bwin.

Vítor Carvalho espera que o Gil Vicente jogue "cara a cara" com o Benfica, no encontro da terceira jornada, marcado para sábado, (18 horas) no Estádio Cidade de Barcelos. Escolhido pelos adeptos como o melhor em campo na vitória de domingo, em casa do Portimonense, o médio pôde, através das redes sociais do clube, abordar a eleição, que o deixou, naturalmente, "feliz".

Ressalvou, no entanto, que o mais importante são as "conquistas coletivas" e o facto de, em quatro jogos oficiais, dois para a Taça da Liga e outros tantos para a Liga Bwin, a equipa orientada por Ricardo Soares não ter sido derrotada nos 90 minutos (foi eliminada da Taça da Liga pelo Paços de Ferreira, nos penáltis). "Continuamos invencíveis", lembrou o médio, 24 anos, que se fixou em Barcelos em 2019, emprestado pelo Coritiba (Brasil) e é, agora, passados duas épocas e 35 jogos, um dos elementos mais influentes do onze e com maior valor de mercado.

Grato pela "confiança" depositada nele por "treinador e colegas", Vítor Carvalho assegurou que o coletivo pretende "encarar o Benfica como os outros adversários", ou seja, com ambição e rigor: "Vamos tentar impor o nosso futebol, o nosso ritmo".