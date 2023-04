Barcelos é a maior fortaleza do ano: Gil Vicente ainda não perdeu em casa

Andrew tem dado nas vistas na baliza do Gil Vicente, sobretudo nos jogos no Cidade de Barcelos

Em 2023, a formação gilista é a única que ainda não conheceu o sabor da derrota nos jogos em casa, somando duas vitórias e quatro empates nessa condição

O Gil Vicente é a única equipa da Liga sem qualquer derrota em casa este ano, isto no conjunto de todas as provas, um percurso que casa na perfeição com o objetivo delineado pelo treinador Daniel Sousa quando chegou a Barcelos, em novembro, tendo apontado, nessa altura, que o plano era manter a equipa invicta, pelo menos, até ao final do mês de janeiro.

Apesar do empate caseiro contra o Chaves, na última jornada da Liga, o treinador Daniel Sousa continua a reclamar atenções com o percurso efetuado desde que tomou conta da equipa, em novembro.

Além de atingida, a meta foi claramente superada, dado que de janeiro até agora o Gil Vicente já vai em seis jogos sem perder no Municipal de Barcelos, todos na Liga. Com a recente derrota do Benfica perante o FC Porto, na Luz, a equipa gilista passou a ser a única com o rótulo de invencível em 2023 na condição de visitada. Neste percurso, contam-se dois triunfos, frente ao Vitória e Marítimo, e quatro empates, perante Arouca, Vizela, Sporting e Chaves.

Noutro âmbito, de realçar que o jovem guarda-redes Andrew ajudou a melhorar a eficácia defensiva da equipa desde que reassumiu a titularidade, há cerca de dois meses, em Famalicão, por lesão de Kritciuk. O brasileiro sofreu cinco golos em oito jogos.

Por outro lado, devido ao castigo de Tomás Araújo, Né Lopes e Gabriel Pereira são os principais candidatos a assumirem a vaga no eixo do setor defensivo no jogo frente ao Braga, na Pedreira.