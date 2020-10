Baraye diz que manutenção vai ser "mais difícil" para o Gil Vicente nesta época

Emprestado pelo Parma à equipa de Barcelos na época passada, em que apontou três golos em 28 jogos oficiais, o extremo senegalês, de 28 anos, foi novamente cedido pela equipa da série A italiana para esta temporada

O mais recente reforço do Gil Vicente, Yves Baraye, afirmou este sábado que a equipa minhota vai ter mais dificuldades em manter-se na I Liga face à época passada, em declarações aos meios do clube.

Emprestado pelo Parma à equipa de Barcelos na época passada, em que apontou três golos em 28 jogos oficiais, o extremo senegalês, de 28 anos, foi novamente cedido pela equipa da série A italiana para esta temporada e antecipou que os 'galos' vão ter de trabalhar mais para alcançarem a permanência, depois do 10.º lugar de 2019/20.

"Neste ano, as equipas estão melhores e todas se reforçaram. Não será como no ano passado. Temos de ser melhores. A manutenção é mais difícil. No ano passado, correu bem, mas, neste, temos de dar mais para ficarmos mais tranquilos para trabalhar", afirmou o jogador, num vídeo publicado na página oficial do Gil Vicente na rede social Facebook.

Confirmado como reforço gilista na terça-feira, dia em que encerrou o mercado de transferências, Baraye assumiu ter visto o mais recente jogo da equipa minhota, no reduto do Santa Clara (0-0), que, apesar de não ter sido "fácil", valeu um ponto que foi "muito, muito importante".

Com uma carreira nos escalões secundários do futebol italiano entre as épocas 2011/12 e 2018/19, o atacante prometeu ainda "dar sempre o máximo" por um clube a que "queria muito voltar", por se sentir acarinhado pelas pessoas que nele trabalham, nomeadamente os restantes jogadores do plantel.

"Quando cheguei, o 'mister' perguntou-me o que é que eu fiz, já que todos gostam de mim. Eu respondi que é assim, porque, em campo, procuro dar o melhor e, fora de campo, procuro ser simpático. Quando fui anunciado, todos me mandaram mensagens - o [Ygor] Nogueira, o Brian [Araújo], o Claude [Gonçalves], o Rúben [Fernandes]", disse.

O Gil Vicente ocupa o nono lugar da I Liga, com quatro pontos após dois jogos, e o próximo encontro já agendado vai decorrer às 15:30 de 17 de outubro, com a receção ao Tondela, na abertura da quarta jornada.