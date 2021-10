Ausente desde a época passada, João Afonso diz que "o pior já passou"

João Afonso, médio brasileiro do Gil Vicente

Centrocampista do clube de Barcelos esteve seis meses sem poder trabalhar com bola

Fora da competição desde abril passado, após sofrer uma lesão no joelho esquerdo, João Afonso, médio do Gil Vicente afirmou, em declarações aos meios do clube da Liga Bwin, que "o pior já passou".

Sublinhado que "nunca teve tanto tempo sem fazer" o que gosta, o centrocampista brasileiro diz estar perto do regresso, "numa fase de transição" entre os tratamentos médicos e alguns exercícios físicos com bola.

O médio do Gil Vicente aproveitou, também, para elogiar o clube pela confiança depositada nele, tendo em conta que a renovação de contrato aconteceu depois de ter sido operado.