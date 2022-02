"Associado ao Santos? Não perco tempo com isso, estou aqui para servir o Gil Vicente"

Ricardo Soares quer impor o futebol do Gil Vicente no Dragão.

Ricardo Soares não se amedronta perante o bom momento que o FC Porto atravessa, lembrando que o Gil Vicente também "tem vindo a fazer coisas interessantes", e esperando que os jogadores se assumam dentro do campo, domingo, no jogo da 24ª jornada da Liga Bwin: "O grande desafio é impor o nosso jogo na casa do FC Porto, como fazemos em todos os jogos. Se tal não acontecer, será por mérito do FC Porto e não por estratégia nossa. Queremos um futebol positivo e lutar pelos pontos".

O treinador disse, ainda, que não acredita que o adversário apareça fragilizado pelas ausências, por castigo, dos médios Uribe e de Grujic, nem pela dupla jornada europeia da formação de Sérgio Conceição: "Não me perece, de todo. Estamos a falar de uma equipa que está muito habituada a esta densidade de jogos e, quanto às ausências, estamos a falar de um clube que preparou o plantel com um conjunto de jogadores de enorme competência".

Questionado sobre as palavras recentes do presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva, relativamente à redefinição dos objetivos para esta temporada, conquistada que está a permanência, concordou, não assumindo, textualmente, a candidatura às competições europeias: "Vamos fazer de cada jogo como se fosse uma final para nós, promover o futebol, o clube e os jogadores, e tentar a melhor classificação possível".

Sobre os alegados interesses de clubes estrangeiros na sua contratação, como o Santos (Brasil), Soares garantiu que está com a cabeça em Barcelos: "Não perco tempo com isso. O meu foco é muito claro, estou aqui para servir o Gil Vicente, não me sobra tempo para perder tempo com isso. Estou muito feliz no Gil Vicente, quero fazer um grande trabalho cá".