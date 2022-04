Declarações do treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, na antevisão ao jogo com o Famalicão.

O treinador do Gil Vicente disse esta quinta-feira que o principal objetivo da equipa no jogo de amanhã, em Famalicão, é que esta regresse à "eficácia" no ataque, que, na sua opinião, faltou nas duas últimas derrotas em Arouca, fora, e frente ao Moreirense, em casa.

Na antevisão da jornada 30 da Liga Bwin, frente ao 14º classificado, Ricardo Soares, disse não sentir a equipa cansada e defendeu a qualidade de jogo praticada pelos seus jogadores nos dois últimos encontros, sobretudo frente à formação de Ricardo Sá Pinto: "Algum cansaço? Não me parece e prova disso foi a forma asfixiante como fomos para cima do adversário. Existiu, isso sim, falta de eficácia, pois as quatro bolas que enviámos ao poste davam para uma goleada. E relembro que o Gil Vicente está em quinto lugar e é a quarta equipa com mais posse de bola em Portugal".

Antevendo um "excelente espetáculo de futebol" no dérbi minhoto, entre dois conjuntos que "vão, certamente, lutar pela vitória", Soares refirmou que não pensa em recordes, quanto questionado se acredita que consiga ultrapassar a melhor pontuação de sempre dos galos, 53 pontos, e assegurar uma inédita presença nas competições europeias: "Para mim isso não é uma preocupação, seguramente. O que quero é manter o nível de jogo que temos tido e melhorar a eficácia, que nos faltou nos últimos jogos."