As primeiras palavras do reforço Alipour: "O mais importante é dar o melhor na Conference League"

Avançado iraniano foi apresentado como reforço do Gil Vicente.

O primeiro reforço do Gil Vicente, apresentado ontem, falou esta quinta-feira com a camisola do clube, pela primeira vez. O avançado iraniano, ex-Marítimo, que poderá ser o substituto de Fran Navarro, espanhol que poderá estar de saída depois de uma época histórica, em que marcou 16 golos, demonstrou grande ambição, mesmo em termos europeus: "Quero ser um melhor jogador para atingir os meus objetivos, gosto muito desta cidade e também estou feliz por jogar no Gil Vicente. Todos os jogos são importantes para nós, precisamos de vitórias e de ter sucesso na liga portuguesa e nas competições europeias. Mas o mais importante é dar o melhor na Conference League".

Dirigindo-se diretamente aos adeptos, pediu o apoio destes, num português praticamente perfeito: "Obrigado a todos, quero ver-vos no estádio".