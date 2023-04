Miguel Monteiro feliz com a estreia no Gil Vicente, mas lamenta uma chance de golo falhada frente ao Estoril.

O avançado Miguel Monteiro, uma das principais promessas do Gil Vicente, de 19 anos, estreou-se na sexta-feira passada no jogo em que a formação de Daniel Sousa foi derrotada na casa do Estoril (1-0). Um dia para ais tarde recordar, embora lamente a oportunidade perdida aos 90", num lance, frente ao guarda-redes canarinho, em que podia ter empatado.

"Foi incrível para mim. Fiquei muito feliz pela estreia, mas, aquele lance em que podia fazer golo mexeu um bocadinho comigo. Ainda sonho com ele hoje", afirmou

Miguel Monteiro adiantou, por outro lado, que entrou "mais ansioso do que nervoso", até porque foi lançado para jogar lado a lado com Fran Navarro, o goleador espanhol com quem tem "aprendido muito".