"Aprecio o trabalho de Jesus. Teve influência naquilo que sou como treinador"

Declarações de Ricardo Soares, treinador do Gil Vicente, na antevisão ao jogo com o Benfica, da terceira ronda da Liga Bwin.

Ricardo Soares apareceu com uma mensagem ambiciosa, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Benfica, marcado para as 18h00 de sábado, no Estádio Cidade de Barcelos.

O treinador do Gil Vicente deixou um sério aviso ao clube da Luz. "O Benfica vai ter de demonstrar dentro do campo que é superior e que quer ganhar mais do que nós", afirmou.

Reafirmando que não irá "mudar o ADN e forma de jogar", independentemente de o adversário ser um dos grandes do futebol português, Soares acrescentou, no entanto, que o Benfica está mais forte do que na época passada, devido aos "resultados avassaladores" que tem conquistado e porque, sublinhou o técnico, está melhor "no ganho de bola".

Recusando a ideia de que as águias aparecerão em Barcelos desfalcadas, a pensar no segundo jogo com o PSV, para o play-off de acesso à Liga dos Campeões, Soares confessou admiração pelo técnico adversário. "Aprecio particularmente o trabalho do Jorge Jesus. Ele teve alguma influência naquilo que sou hoje como treinador", disse.

Recorde-se que o Gil Vicente está em igualdade pontual com Benfica, Sporting e FC Porto, na liderança do campeonato, tendo quatro golos e marcados e zero sofridos.