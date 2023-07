Apontado ao Vitória, Jesús Castillo vai chegar ao Gil Vicente para o lugar de Vítor Carvalho

Deverá ser oficializado nos próximos dias como reforço do emblema de Barcelos

Jesús Castillo, médio internacional peruano, de 22 anos, deverá ser oficializado como reforço do Gil Vicente nos próximos dias.

Oriundo do Sporting Cristal, clube do seu país, o médio defensivo será, assim, a quinta contratação do emblema de Barcelos, depois do guarda-redes Vinicius Dias, dos defesas Thomas Luciano e Kiko Vilas Boas e do atacante Miguel Sanz.

Este último foi contratado para a equipa de sub-23, mas com a certeza de que irá ser presença assídua no plantel principal, com quem está, aliás, no estágio de pré-época.

Refira-se que o jogador foi na quinta-feira apontado ao Vitória de Guimarães.