Francisco Dias da Silva é candidato único à presidência do Gil Vicente

Atual líder do clube de Barcelos recandidata-se para mais um cargo.

Francisco Dias da Silva é recandidato a presidente do Gil Vicente. O prazo de entrega das listas para as eleições de 16 de março terminou esta quarta-feira, às 18h00, e apenas foi entregue candidatura do homem que está à frente do clube desde a época de 2017/18. Na seguinte, recorde-se, ocorreu o tal "ano zero", devido ao desfecho do Caso Mateus, com os galos a serem obrigados a uma temporada a jogar a "feijões" no Campeonato de Portugal, para, na seguinte, por decisão administrativa da Liga de Clubes e Federação Portuguesa de Futebol, regressar à I Liga, onde se mantém desde então.

Como destaque da sua liderança, a inédita qualificação europeia, para a Conference League, à custa de um quinto lugar, na temporada passada. A equipa era treinada por Ricardo Soares, atual treinador do Estoril.

Dias da Silva sucedeu no cargo ao histórico António Fiusa, presidente quem durante mais de dez anos, foi o rosto (e o corpo) de uma luta judicial intensa contra a descida administrativa que os organismos desportivos portugueses impuseram ao emblema de Barcelos.