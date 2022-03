Antigos presidentes suspiram pela Europa: "É possível chegar ao quarto lugar"

António Fiusa, João Magalhães e Francisco Magalhães estão entusiasmados com a equipa e com o trabalho da Direção de Francisco Dias da Silva. Os três antigos dirigentes máximos dos gilistas acreditam que todos os recordes cairão sob o ritmo impressionante da equipa de Ricardo Soares. No final da época têm a certeza que haverá "uma grande festa".

Barcelos vive dias felizes com a boa campanha do Gil Vicente, que ocupa uma inédita posição europeia, o quinto lugar, a apenas três pontos do quarto classificado, o Braga, e com dez de vantagem sobre o sexto colocado, o V. Guimarães. Além disso, com 46 pontos está muito próximo de conseguir a melhor pontuação de sempre, 53 pontos, alcançada na temporada de 1999/00.

Entre os barcelenses orgulhosos com o desempenho da equipa de Ricardo Soares estão antigos presidentes do clube, que fazem vénias à estrutura liderada por Francisco Dias da Silva.

António Fiusa, histórico líder gilista que viveu o momento mais negro do clube, o caso Mateus, disse a O JOGO que sente "uma enorme satisfação" por ver "o clube a caminho das competições europeias" e elogia toda a estrutura gilista. "Está a portar-se muito bem, desde a equipa técnica, aos jogadores e à Direção, é uma equipa muito coesa", frisou Fiusa, 71 anos, antecessor de Francisco Dias da Silva, confiante que "a sete jornadas do fim, o quinto lugar já ninguém nos tira".

As escolhas de Ricardo Soares na construção do plantel foram louvadas, já que "escolheu jogadores de qualidade", mas apesar do otimismo revelado alerta para a necessidade de "manter os pés bem assentes no chão e não embandeirar em arco". Prometida está uma "grande festa" caso o Gil "vá à Europa".

Se Fiusa está otimista, João Magalhães, de 60 anos, consegue excedê-lo, crendo ser "possível chegar ao quarto lugar". "Estamos só a três pontos do Braga e temos um calendário acessível, por isso tudo é possível. A equipa é de muita qualidade e com jovens valores, e o presidente Francisco Dias foi um homem de muita coragem ao assumir o clube numa época, a do Campeonato de Portugal, com muitas dívidas devido ao caso Mateus".

O homem que foi presidente durante cinco épocas, uma delas a da melhor classificação de sempre, com Álvaro Magalhães, aponta uma diferença com o momento atual: "Não tínhamos um estádio tão bom como agora, um dos melhores do país".

Já o seu irmão, Francisco Magalhães, de 67 anos, presidente em duas temporadas, a última em 1993, enalteceu a força do coletivo, suportada pela estabilidade: "Espero que continue com esta estabilidade, não só desportiva, como diretiva e financeira, vertentes que também contam muito." E haverá condições para o Gil disputar uma prova da UEFA? "Claro que sim! Temos um estádio espetacular, uma massa associativa excelente... Já foram à Europa clubes com menor dimensão".

