Andrew, guarda-redes do Gil Vicente: "Não sou só para jogos grandes" 

ENTREVISTA >> Andrew Silva, guarda-redes brasileiro de 21 anos, há duas épocas em Barcelos, conquistou logo no primeiro ano tudo e todos. Despertou a cobiça do FC Porto, que esteve para o contratar no final da temporada passada.

Tal como em campo, também fora dele Andrew Silva revela uma maturidade acima da média, como prova esta entrevista a O JOGO.

Esperava, na primeira experiência fora do Brasil, na Europa, e no primeiro ano de sénior, assumir a titularidade na baliza do Gil Vicente?

-Não esperava tão cedo. Trabalho sempre para, quando a oportunidade aparecer, estar pronto. Tinha a esperança de que, a qualquer momento, tal poderia acontecer, não de ter uma sequência seguida, mas de ir jogando uns jogos. Tive a oportunidade, correu bem, mas reconheço que a estreia na I Liga foi para mim uma surpresa. Porque esperava ter essa oportunidade, mas não numa fase tão importante que a equipa estava a atravessar.