Andrew fala na recuperação do Gil Vicente e destaca a vitória histórica no Dragão

Emblema de Barcelos venceu pela primeira vez (2-1) no estádio do FC Porto, na 22.ª jornada da Liga Bwin.

O guarda-redes brasileiro, de 21 anos, Andrew, foi titular na vitória na casa do campeão nacional, fazendo parte do grupo que ficará para sempre ligado ao feito inédito de vencer, pela primeira vez, no Estádio do Dragão. Em declarações ao jornal online do seu país "Lance", mostrou-se orgulhoso.

"Foi um dia muito especial para todos do Gil Vicente. Foi uma vitória muito importante para a nossa equipa e isso mostra a força que temos. Ajuda a elevar a nossa confiança que construímos dia após dia. Isso só mostra como o trabalho tem vindo a ser bem feito. Tenho um sentimento de felicidade por fazer história no clube", começou por confessar.

De resto, lembrou as dificuldades e as melhorias que a equipa tem demonstrado, desde a chegada de Daniel Sousa ao comando técnico: "Tivemos um início um pouco complicado devido à readaptação do plantel. Alguns jogadores foram embora e outros chegaram, mas conseguimo-nos reerguer e mostrar um futebol melhor jogo após jogo", concluiu.