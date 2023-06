Andrew entre o interesse do FC Porto e o sonho da "canarinha"

ENTREVISTA >> Andrew Silva, guarda-redes brasileiro de 21 anos, há duas épocas em Barcelos, conquistou logo no primeiro ano tudo e todos. Sobre a cobiça do FC Porto, não se deixa deslumbrar e coloca o interesse do Gil Vicente acima do dele



Andrew mostrou-se aberto a ficar ou sair para um clube de maior dimensão, dizendo que o seu crescimento se deve também aos concorrentes Kritciuk e Brian Araújo.

O seu nome tem estado no radar do FC Porto. Acha melhor continuar no Gil Vicente, a jogar e a crescer, ou está preparado para um clube maior?

-Estou bem aqui, muito feliz, foi o clube que me abriu as portas para o futebol europeu. Claro que pensamos sempre naquilo que é melhor para nós profissionalmente, mas, acima de tudo, são os interesses do clube, aquilo que for melhor para o clube.

O treinador, Daniel Sousa, disse que estavam a construir um "monstro" em Barcelos. Sente mais responsabilidade?

-Há pessoas que vão dizer que está a nascer um monstro, outras que ainda preciso de melhorar muito. Não é um monstro que está a nascer, mas o resultado de um trabalho bem feito para o meu crescimento. E não é só individual, porque também cresço com os meus companheiros, o Brian e o Kritciuk. Há uma competição saudável e favorece os três.

O seu treinador de guarda-redes no Botafogo disse a O JOGO que tem potencial para a seleção brasileira...

-Treinou-me quando era criança, é bom saber isso. Tenho a ambição de chegar à seleção, seria uma honra representar o meu país, a minha família e todos os que acreditaram em mim quando ainda era criança. Será, espero eu, uma marca muito importante.

