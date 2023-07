Andrew acredita "numa grande época" do Gil Vicente

Guarda-redes brasileiro otimista para 2023/24.

Andrew Silva, o jovem guarda-redes brasileiro de 22 anos, disse acreditar que o Gil Vicdente vá fazer uma "grande época". Em declarações ao canal do clube, esta quinta-feira, nos Arcos de Valdevez, local de estágio da equipa de Vítor Campelos, o guardião abriu a alma e apontou objetivos.

"A pré-época tem sido sempre dura. Temos agora nas próximas semanas as provas da Taça da Liga, para podermos chegar fortes na Liga, que é o principal objetivo. Acredito numa grande época", vincou.

O estágio do Gil Vicente termina no sábado, dia em que realiza o segundo encontro amigável, com o Torrense, da II Liga, depois da vitória contra o Varzim, da Liga 3, por 1-0.