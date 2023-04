Convencido de que nenhum jogo é "fácil", Daniel Sousa, o "timoneiro" gilista, reconheceu que a visita ao Estádio Municipal de Braga se reveste de uma "dificuldade um bocadinho maior", face ao campeonato "extraordinário" do adversário, terceiro classificado, com 62 pontos

Daniel Sousa afirmou este sábado que o Gil Vicente pode contrariar o Braga se "a identidade" trabalhada pelo plantel "vier ao de cima" no encontro da 28.ª jornada da Liga Bwin, no domingo.

Convencido de que nenhum jogo é "fácil", o "timoneiro" gilista reconheceu que a visita ao Estádio Municipal de Braga se reveste de uma "dificuldade um bocadinho maior", face ao campeonato "extraordinário" do adversário, terceiro classificado, com 62 pontos, e que vai exigir dos barcelenses a sua melhor versão em campo.

"Este é um Braga sólido em termos defensivos e ofensivos. Não é fácil contrariar a organização desta equipa, mas há sempre qualquer coisa de que podemos tirar proveito. Andamos à procura de uma forma de jogar, da nossa identidade, da nossa personalidade. Se a identidade vier ao de cima, estaremos mais perto de contrariar qualquer equipa, inclusive equipas maiores", vincou, na antevisão ao desafio marcado para as 18:00.

Os "galos" venceram o FC Porto (2-1) e empataram em casa com o Sporting (0-0) na segunda volta do campeonato, e Daniel Sousa admitiu que os designados "jogos grandes" suscitam uma resposta "um bocadinho distinta ao nível de concentração".

Contudo, recusou que os pontos somados nesses jogos possam fazer diferença neste duelo com os "arsenalistas", que comparou às equipas bracarenses treinadas por Domingos Paciência em 2009/10 e 2010/11.

"Tenho recordações de algumas épocas do Braga, e este equipara-se ao do Domingos [Paciência], pela qualidade demonstrada e pelos resultados. Este Braga tem estado muito acima da média", acrescentou.

A propósito do triunfo da época passada no reduto bracarense, por 1-0, o técnico de 38 anos frisou que os "momentos das equipas são completamente distintos" face a 2021/22 e prometeu apenas lutar pela vitória, até para a equipa barcelense, 13.ª da tabela, com 31 pontos, confirmar a manutenção o mais rapidamente possível.

Mesmo sem qualquer golo marcado nos últimos três jogos, Daniel Sousa vincou que o encontro da ronda anterior, com o de Chaves (0-0), foi aquele em que os seus jogadores apresentaram melhores "dinâmicas ofensivas", com "oportunidades claríssimas", tendo faltado apenas "a parte da bola entrar".

O treinador considerou ainda que a paragem competitiva de três semanas em março, face ao adiamento do encontro com o Sporting, da 25.ª jornada, para 05 de abril, não foi "tão produtiva como poderia ter sido" para a sua equipa.

O Gil Vicente, 13.º classificado, com 31 pontos, defronta o Braga, terceiro, com 62, no domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.