Alipour com a mira na Taça da Ásia após o azar bater-lhe à porta

Alipour já terminou a época e retirou esta semana as canadianas, esperando jogar Taça da Ásia a partir de junho.

Com quatro golos e duas assistências em 24 jogos, Ali Alipour é baixa no Gil Vicente até final da temporada. Daniel Sousa confessara a 16 de fevereiro a lesão grave do iraniano, sem que tenha sido comunicada a extensão temporal da ausência.

O avançado persa sofreu mesmo rotura ligamentar que implicou cirurgia. Só esta semana deixou as canadianas. As expectativas passam por terminar a época já com algum tipo de trabalho para acalentar presença na Taça da Ásia a partir de 16 de junho.

A imprensa iraniana associou uma perda de gás do Gil Vicente face à baixa de Alipour, que assinou bons desempenhos com Fran Navarro no início da era Daniel Sousa. O iraniano tem-se mantido focado na recuperação e apoiado os companheiros na redes sociais, otimista quanto aos progresso e animado por ver o seu nome entre os nomes que podem ser eleitos pelo novo selecionador do Irão para a competição. Alipour também esteve pré-convocado para o Mundial do Catar mas acabou por não embarcar com Taremi e companhia.

Com mais um ano de contrato em Barcelos e triste por ter ficado aquém do contributo que esperava dar, Alipour partilhou com amigos que está muito sensibilizado com o apoio recebido no clube gilista do staff técnico, do departamento médico, da Direção e ainda dos adeptos.