Declarações de Vítor Oliveira, após o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal entre Braga e Gil Vicente (1-0), disputado este sábado em Braga.

Jogo: "Pelo que fizemos ao longo dos 90 minutos, o prolongamento reporia alguma justiça. Fizemos 15 minutos abaixo do que esperávamos, cometemos um erro gravíssimo que deu origem ao golo. Na segunda parte, melhorámos substancialmente, acertámos com o meio campo do Sporting de Braga e equilibrámos, fomos melhores do que o adversário, subimos as linhas, fomos mais fortes e recuperámos mais rapidamente, mas as decisões não foram as mais corretas. Não tivemos a qualidade que desejaríamos no ataque e fomos penalizados por um erro na parte inicial. Agora vamos preocupar-nos com o grande objetivo, o campeonato".

Sandro Lima: "Levou um toque no aquecimento e estava com um problema no ligamento. Resolvemos não arriscar, é um jogador importante e há jogo no campeonato na próxima semana. A sua inclusão podia agravar uma lesão que não é muito significativa. Tirou-nos uma boa solução, isso é verdade".

Apenas uma substituição: "Fiz apenas uma substituição porque vimos de uma paragem e porque toda a gente estava a trabalhar de forma meritória. Se tivesse um ponta [de lança] certamente iria entrar".