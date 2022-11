Adjunto de Villas-Boas é o novo treinador do Gil Vicente

Daniel Sousa, que era treinador-adjunto de Andre Villas-Boas, vai assumir o comando técnico do Gil Vicente. Deverá ser apresentado em breve.

Carlos Cunha fez no domingo o seu último jogo como técnico principal do Gil Vicente. Daniel Sousa vai ser, tal como O JOGO adiantou em tempo oportuno, o próximo treinador dos gilistas e vai ser apresentado em breve, sendo que já está a treinar com a equipa.

O técnico, de 38 anos, trabalhou com André Villas-Boas desde 2009/10, no FC Porto, Chelsea e Tottenham, entre outros.

Esta será a sua primeira experiência como treinador principal. Carlos Cunha vai voltar à liderança dos sub-23.

De referir também que João César Gomes, que foi adjunto de Carlos Carvalhal, agora no Celta de Vigo, acompanha Daniel Sousa e vai ser o treinador de guarda-redes.