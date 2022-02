Ricardo Soares lembra Vítor Oliveira ao receber prémio de melhor treinador do mês: "Era amigo dele"

Técnico fez questão de se acompanhar pela restante equipa técnica

Ricardo Soares recebeu esta terça-feira, da Liga, o prémio de treinador do mês de janeiro, numa cerimónia que decorreu no Estádio Cidade de Barcelos, fazendo questão que a restante equipa técnica marcasse presença no evento. O técnico do Gil Vicente mostrou orgulho pela atribuição do galardão, por várias razões.

"Quero agradecer aos meus colegas que votaram em mim. Obviamente que estou feliz pelo prémio, porque lutamos todos os dias para tentarmos ser o mais competentes possível. Mas logicamente não é um prémio do Ricardo Soares, mas da equipa técnica, dos jogadores, de todos os departamentos do clube e dos nossos adeptos. Este prémio diz-me muito por várias razões, primeiro porque a Liga o designou com o nome de Vítor Oliveira. Eu era amigo dele, alguém que era um exemplo como homem, mas também uma referência como treinador, que deixou uma marca importante no clube".